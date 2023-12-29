Уклонисты могут спать спокойно: банкиры заявили о невозможности блокировки счетов

Банкиры прогнозируют, что принятие нового закона о мобилизации приведет к коллапсу банковской системы.

Что известно

Уже несколько недель в Украине продолжаются обсуждения нового законопроекта о мобилизации. Он предусматривает блокирование доступа к счетам лиц, которые избегают мобилизации. Однако банкиры убеждены, что государство не пойдет на такой шаг, ведь последствия будут фатальными для всей страны.

Банкиры утверждают, что если смотреть на этот законопроект с точки зрения права, то он не сможет заблокировать счета военнообязанных. И вот почему.

Придется вносить изменения в другие законы и нормативно правовые акты.

Начнется отток денег. По правилам НБУ за день человек может снять со счета сто тысяч гривен. Средний вклад физлица колеблется в пределах 200-300 тысяч гривен, поэтому за несколько дней мужчины просто заберут деньги со счетов. Проблемы возникнут только у тех, кто имеет депозиты, которые нельзя разорвать до конца срока.

Снизится уровень доверия к финансовой системе Украины. Украинцы отдадут предпочтение криптовалютам или будут хранить деньги дома.

В Национальном банке Украины рассчитывали, что банки исключат из военных ограничений. Однако глава Нацбанка Андрей Пышный не будет противостоять военным.

Внесение правок в другие документы станет возможным только после принятия закона о мобилизации.

По словам главы одного из украинских банков, при условии что этот закон вступит в силу, нужно будет вносить правки во многие другие законы, регулирующие банковскую деятельность и гарантирующие неприкосновенность средств на счетах.

Банкир добавляет, что инструкции от НБУ будут приняты только через некоторое время после принятия закона, поэтому мужчины просто выведут деньги со счетов.

Поэтому это средство принуждения точно будет неэффективным. Блокировка счетов украинцев ухудшит и без того сложную ситуацию, вызванную полномасштабным вторжением российских оккупантов.