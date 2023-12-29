ТЦК затримують чоловіків за планом “Сирена”: адвокат пояснив, в чому хитрість та що робити

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки “позичили” у поліцейських план “СИРЕНА”, який вводять для затримання злочинців.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму каналі в телеграм.

Що відомо

За словами адвоката, подібні дії ТЦК — це облава, але це називають “м’якше” — оперативний план або операція. Однак замість злочинців ТЦК ловлять випадкових чоловіків призивного віку.

Адвокат пояснив, що відповідно до статті 65 Конституції України, закріплено конституційний обов’язок кожного громадянина захищати Вітчизну. Тож розшук потрібен, але для конкретних ухилянтів, а не для пошуку будь-якого чоловіка. Завдання державних органів та посадових осіб — дотримуватися закону та діяти в рамках закону.

Як діяти в такому разі

Адвокат пояснює, що якщо ТЦК затримує вас незаконно, то головне — нічого не підписувати та вимагати прибуття адвоката. Адвокат пояснив наступне:

ТЦК придумали хитрість, після доставки затриманого, начальник ТЦК виносить постанову про порушення законодавства та накладає штраф;

в цій постанові затриманого просять підписатися, одні в такому разі пускають справу та самоплив, інші — сплачують штраф.

Адвокат розповів, що обидва сценарії закривають можливість для виграшу справи. Виходить, що особа добровільно ставить підпис, тож ТЦК начебто не застосовував примус. Тож в разі оскарження затримання в суді, суд скаже: чому ви не використали законне право на оскарження цієї постанови? Тобто ви погодилися з постановою.

Тож подібні справи безнадійні. Саме тому не потрібно ставити свій підпис до прибуття адвоката. До речі, на оскарження постанови є лише десять днів, тож потрібно терміново подати позов. Далі події розвиватимуться залежно від ситуації.

Нагадаємо, що днями Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію пів мільйона українців та новий законопроєкт про мобілізацію.