Ухилянти можуть спати спокійно: банкіри заявили про неможливість блокування рахунків

Банкіри прогнозують, що прийняття нового закону про мобілізацію призведе до колапсу банківської системи.

Що відомо

Вже кілька тижнів в Україні тривають обговорення нового законопроєкту про мобілізацію. Він передбачає блокування доступу до рахунків осіб. які уникають мобілізації. Однак банкіри переконані, що держава не піде на такий крок, адже наслідки будуть фатальними для всієї країни.

Банкіри стверджують, що якщо дивитися на цей законопроєкт з точки зору права, то він не зможе заблокувати рахунки військовозобов’язаних. І ось чому.

Доведеться вносити зміни в інші закони та нормативно правові акти.

Почнеться відтік грошей. За правилами НБУ за день людина може зняти з рахунку сто тисяч гривень. Середній внесок фізособи коливається в межах 200-300 тисяч гривень, тож за кілька днів чоловіки просто заберуть гроші з рахунків. Проблеми виникнуть лише в тих, хто має депозити, які не можна розірвати до кінця терміну.

Знизиться рівень довіри до фінансової системи України. Українці віддадуть перевагу криптовалютам або зберігатимуть гроші вдома.

В Національному банку України розраховували, що банки виключать з військових обмежень. Однак очільник Нацбанку Андрій Пишний не буде протистояти військовим.

Внесення правок в інші документи стане можливим лише після прийняття закону про мобілізацію.

За словами очільника одного з українських банків, при умові що цей закон набере чинності, потрібно буде вносити правки в багато інших законів, що регулюють банківську діяльність та гарантують недоторканість коштів на рахунках.

Банкір додає, що інструкції від НБУ будуть ухвалені лише через деякий час після прийняття закону, тож чоловіки просто виведуть гроші з рахунків.

Тож цей засіб примусу точно буде неефективним. Блокування рахунків українців погіршить і без того складну ситуацію, спричинену повномасштабним вторгненням російських окупантів.