Глоба рассказал, почему январь станет настоящим испытанием для трех знаков Зодиака

Через несколько дней начнется новый год и абсолютно каждый искренне верит, что все проблемы останутся в старом году. Однако, к сожалению, это не касается трех знаков Зодиака: Овнов, Близнецов и Козерогов. Прошлое будет тянуться за ними еще как минимум в течение всего января. Это влияет на их настроение и качество жизни.

Овны

Овны – это те люди, которые обычно первыми уходят из отношений. И делают это уверенно, моментами даже жестоко. Они точно не могли бы и подумать, что могут жалеть о каких-то поступках или хотеть исправить их. И в январе все пойдет не так. Вас накроют ностальгические воспоминания и настоящая апатия. Вы можете думать, что это были ваши лучшие отношения, и вы действительно потеряли любовь всей своей жизни. Вы будете испытывать сильное желание вернуть все вспять. Однако удастся ли вам это неизвестно. Но эмоциональные качели в январе вам обеспечены.

Близнецы

У вас ситуация очень схожая с Овнами. Те же эмоции, те же апатичные мысли и самокопания относительно недавно разорвавшихся отношений. Разница лишь в том, что ваш бывший партнер испытывает то же самое и скорее всего вы таки восстановите ваши отношения. Для Близнецов январь станет очень эмоционально тяжелым периодом именно из-за их гордости и неумения признавать вину. А в январе как раз и придется немного переступить через себя, чтобы сохранить то, что действительно ценно.

Козерог

У Козерогов тоже будут воспоминания об отношениях. Однако в отличие от двух предыдущих знаков Козероги не были инициаторами расставания. И вот, придет время, когда бывший партнер захочет восстановить отношения, считая их разрыв большой ошибкой. Козерогам придется изрядно подумать, стоит ли заново входить в одну и ту же реку. Это будет очень сложно, ведь вы еще испытываете сильные чувства к бывшему партнеру, что будет мешать трезво оценивать ситуацию.