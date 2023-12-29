Глоба розповів, чому січень стане справжнім випробовуванням для трьох знаків Зодіаку

Через кілька днів розпочнеться новий рік і абсолютно кожен щиро вірить, що всі проблеми та негаразди залишаться у старому році. Однак, це на жаль не стосується трьох знаків Зодіаку: Овнів, Близнюків та Козорогів. Минуле тягнутиметься за ними ще як мінімум протягом всього січня. Це неабияк впливатиме на їх настрій та якість життя.

Овни

Овни — це ті люди, які зазвичай першими йдуть зі стосунків. І роблять це впевнено, моментами навіть жорстоко. Вони точно не могли б і подумати, що можуть шкодувати про якісь свої вчинки, чи хотіти виправити їх. Та в січні все піде не так. Вас накриють ностальгічні спогади й справжня апатія. Ви можете думати, що це були ваші найкращі стосунки й ви дійсно втратили кохання всього свого життя. Ви відчуватимете сильне бажання повернути все назад. Однак чи вдасться вам це — невідомо. Але емоційні гойдалки у січні вам забезпечені.

Близнюки

У вас ситуація дуже схожа з Овнами. Ті ж емоції, ті ж апатичні думки та самокопання щодо стосунків, які нещодавно були розірвані. Різниця лише в тому, що ваш колишній партнер відчуває те саме і швидше за все ви таки відновите ваші відносини. Для Близнюків січень стане дуже емоційно важким періодом саме через їхню гордість та невміння визнавати провину. А в січні якраз таки й прийдеться трішки переступити через себе, щоб зберегти те, що справді цінно.

Козоріг

У Козорогів теж будуть спогади про стосунки. Однак на відміну від двох попередніх знаків, Козороги не були ініціаторами розставання. І ось, прийде час, коли колишній партнер захоче відновити стосунки вважаючи їх розривання великою помилкою. Козорогам доведеться добряче подумати, чи варто заново входити в одну й ту саму річку. Це буде дуже складно, адже ви ще відчуваєте сильні почуття до колишнього партнера, що мішатиме тверезо оцінювати ситуацію.