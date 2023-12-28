Отпуска станут больше, а зарплата меньше: внесено несколько важных изменений в трудовое законодательство

С 24 декабря в Украине начинают действовать новые нормы трудового законодательства. Изменений много, некоторым они, возможно, понравятся, тогда как другим — наоборот. Среди главного – продолжительность отпусков теперь увеличена, однако без сохранения заработной платы. Правда, этот пункт имеет много нюансов.

Что изменилось?

Предлагаем по пунктам перечислить основные изменения и кратко их разъяснить.

Согласно действующему законодательству работодатель может предоставить отпуск по семейным обстоятельствам или по другим причинам не на 15 дней в году, а на 30. Но есть ряд исключений. Отпуск могут совсем не предоставить, если лицо работает на предприятии, трудящемся во благо оборонной отрасли. Также нововведение с большим отпуском не действует на лиц, занимающих руководящие должности в учебных заведениях или научных работников. В закон внесен так называемый “карантинный” отпуск. Если работника нужно изолировать от людей, он имеет право на отпуск неограниченный по времени, но без сохранения зарплаты. Неограниченный отпуск работник может взять в случае различных техногенных катастроф или природных катаклизмов. Однако в этом случае на время такого отпуска не сохраняется зарплата и не начисляется стаж. Все, кто был мобилизован и не успел использовать свой ежегодный отпуск, имеет право получить денежную компенсацию. Заявку на компенсацию нужно подать в течение одного месяца с того дня, как работник отстранен от работы. После увольнения с военной службы или демобилизации, лицо имеет право на 60-дневный отпуск без сохранения зарплаты. Этот отпуск будет относиться к страховому стажу.

Также новые правила и нормы законодательства позволяют каждому частному работодателю самостоятельно или с помощью коллективного договора решать переносить ли выходные дни, отрабатывать ли их, или вовсе не отдыхать в период государственных или религиозных праздников (в условиях военного положения).