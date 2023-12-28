Українцям назвали ліки, які несумісні з новорічним застіллям

Зараз період свят, а він завжди супроводжується застіллями й нерідко з випивкою. Інколи після тривалого застілля в когось може боліти голова, живіт, чи розвинутися симптоми ГРВІ. Які ліки при цьому можна пити, якщо ви вживали алкоголь? Та чи можна пити спиртне, наприклад, увечері, якщо зранку ви випили якусь таблетку? Лікарі дали вичерпну відповідь на цю тему, та розповіли, які ліки категорично несумісні з алкоголем інакше ви сильно ризикуєте власним здоров’ям.

Є декілька категорій ліків, які не можна поєднувати зі спиртним

Детально про все розповіла лікар терапевт з Білогородки Еліна Ясницька, яка веде свій експертний блог у соціальних мережах. Вона згрупувала препарати за категоріями, і ось що з цього вийшло.

Знеболювальні та протизапальні: це всі препарати основна діюча речовина в яких ібупрофен, німесулід (той же Німесил) та ацетилсаліцилова кислота). Ліки, які приймають при хворобах передміхурової залози: теразозін, доксазозин, антагоністи L-адренорецепторів. Антидепресанти: їх перелік вкрай широкий і до нього ввійшли не всі препарат, однак із найбільш заборонених: амітриптилин, міртазепін, тритікко, кломіпрамін, міасер. Різноманітні заспокійливі, протиепілептичні, снодійні препарати. Інтерферони, тобто препарати для лікування вірусного гепатиту С. Ліки, які приймають для лікування цукрового діабету. Антибіотики та препарати від грибка: Цефадроксіл, Цефаклор, Кетоконазол, Метронідазол, Бензнидазол, Лінезолід, Сульфаметоксазол, Циклосерин, Ніфуртимокс, Талідомід. Ліки проти туберкульозу: Ізоніазид, Рифампіцин, Піразинамід. Ліки, які вживають для врегулювання рівня холестерину: розувастатин, аторвастатин, симвастатин. Антигістамінні препарати.

До цього списку входять навіть вітаміни, особливо групи B.

Взагалі, будь-які ліки, навіть якщо їх немає у даному переліку, вони точно не дружать з алкоголем. В будь-якому разі приймаючи певні медикаменти та маючи непереборне бажання випити келих шампанського — попередньо консультуйтесь з лікарем.