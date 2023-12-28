Відпустки стануть більшими, а зарплата меншою: внесено кілька важливих змін до трудового законодавства

З 24 грудня в Україні починають діяти нові норми трудового законодавства. Змін багато, декому вони можливо сподобаються, тоді як іншим — навпаки. Серед головного — тривалість відпусток тепер збільшено, однак без збереження заробітної плати. Щоправда, цей пункт має багато нюансів.

Що змінилося?

Пропонуємо по пунктах перелічити основні зміни, та коротко їх роз’яснити.

Згідно з чинним законодавством роботодавець може надати відпустку за сімейними обставинами, чи з інших причин не на 15 днів в рік, а на 30. Але, є ряд винятків. Відпустку можуть зовсім не надати, якщо особа працює на підприємстві, яке трудиться на благо оборонної галузі. Також нововведення з більшою відпусткою не діє на осіб, які займають керівні посади в навчальних закладах або є науковими працівниками. В закон внесено так звану “карантинну” відпустку. Якщо працівника потрібно ізолювати від людей він має право на відпустку необмежену по часу, але без збереження зарплати. Необмежену по часу відпустку працівник може взяти у випадку різноманітних техногенних катастроф чи природних катаклізмів. Однак в цьому випадку на час такої відпустки не зберігається зарплата і не нараховується стаж. Всі, хто був мобілізований і не встиг використати свою щорічну відпустку має право отримати грошову компенсацію. Заявку на компенсацію потрібно подати протягом одного місяця з того дня відколи працівник відсторонений від роботи. Після звільнення з військової служби чи демобілізації, особа має право на 60-денну відпустку без збереження зарплати. Ця відпустка буде зараховуватися до страхового стажу.

Також нові правила та норми законодавства, дозволяють кожному приватному роботодавцю самостійно або за допомогою колективного договору вирішувати чи переносити вихідні дні, чи відпрацьовувати їх, чи зовсім не відпочивати в період державних або релігійних свят (в умовах воєнного стану).