В магазинах резко изменилась цена на популярный овощ: чем это обусловлено?

Что из овощей чаще всего покупают украинцы? Скорее всего лук. Цена на него в течение этого года была очень нестабильной. То она била все рекорды, когда лук стоял как золото. То резко дешевела, создавая нездоровый ажиотаж и спрос среди населения. Вот и сейчас магазины и супермаркеты внезапно изменили ценники на которых лук стоит примерно на 15% дешевле. А если сравнивать с ценами, которые были летом, то и вовсе почти на 50% дешевле. Если называть конкретные цифры, сегодня килограмм лука можно купить примерно за 16 гривен.

Что обусловило понижение цены?

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции “Шувар” Татьяна Попович заявила, что на цену оказывает большое влияние качество продукта, его количество и объем продаж.

“Это означало снижение примерно на 16% в среднем по сравнению с предыдущими месяцами. Если сравнивать с прошлым годом – лук сегодня вдвое дешевле”, – сообщила Попович.

Эксперт заявила, что летом лук стоил более 40 гривен за кило, потому что был высокого качества. Сейчас же не сезон, и, конечно же, хорошим качеством овощей могут похвастаться далеко не все. По словам Попович, к ухудшению качества привело несоблюдение всех стандартов и норм при выращивании лука. Соответственно, тот продукт, который удалось вырастить, не подлежит длительному хранению и быстрее теряет качество.

Как результат, фермеры пытаются избавиться от остатков по значительно более низкой цене.

“Эксперты прогнозируют, что цены могут падать. Поскольку будут активно реализовывать продукцию более низкого качества“, – отметила Попович.

Кроме того, на цену влияют и политические факторы. Украина является масштабным импортером лука, однако из-за забастовок на границах вывозить овощи в страны ЕС проблематично.

Все это в совокупности и создало новый ценник. К слову в разных торговых сетях цена на лук тоже разная. Кое-где она достигла даже 13,19 грн за килограмм (такая цена в супермаркетах Новус).