До ТЦК доставлятимуть з роботи: в ЗСУ розповіли про важливе оновлення

В Україні запрацює оновлений реєстр військовослужбовців, це спростить пошук осіб, які можуть мобілізувати, зокрема за місцем працевлаштування.

Що відомо

Зараз в Україні працює електронний реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”, але він ще не синхронізований з іншими реєстрами. Після ухвалення відповідного законопроєкту ТЦУ та СП зможуть стежити за переміщенням людей. Це дозволить уникнути ситуацій, коли ТЦК відвідує спортзали чи нічні клуби.

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо пояснив, як це буде працювати. Для прикладу, особа була зареєстрована в Києві, але зараз працює та проживає у Львові, тому що податок сплачується саме у Львові.

В такому разі представники ТЦК будуть звертатися до власника підприємства, щоб той змусив працівника явитися в ТЦК або ж особисто доставив його.є

Фітьо пояснює, зараз електронна база дозволяє лише сповіщати громадян в будь-якій точці України. Однак, вже скоро ці дані з паперових переведуть в електронні, тож буде значно простіше відстежувати людей.

Таке нововведення дозволить спростити мобілізацію, адже деякі чоловіки панічно бояться візиту до ТЦК, вважаючи, що перша повістка — це квиток на фронт.

Насправді українцям вручають три види повісток:

повістка-оповіщення, наприклад, для актуалізації даних в ТЦК;

повістка-направлення на проходження ВЛК;

повістка про бойове розпорядження, цей вид повідомлення надається перед відправкою на місце служби.

Нагадаємо, що вже в січні Верховна Рада України може підтримати новий законопроєкт, який розширює права представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, вік для мобілізації знизять до 25 років, зараз — 27. Крім того, скасують статус “Обмеженого придатний”, будуть або придатні або не придатні. Тож багато кому потрібно буде повторно пройти медичне обстеження.