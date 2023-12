Компания Epic Games подготовила для геймеров рождественские подарки: бесплатные игры и другие бонусы

Epic Games – это известная американская компания, занимающаяся производством видеоигр. Это огромная корпорация, которой принадлежит несколько дочерних компаний. Она создает множество видеоигр, среди которых большинство являются мега известными и популярными. Это такие игры, как ZZT, Jill of the Jungle, Jazz Jackrabbit, Epic Pinball, Unreal, Gears of War и многие другие. На днях представители компании объявили о масштабной праздничной распродаже, а также обилии подарков, как вот бесплатная версия популярной игры DNF Duel.

Что известно о праздничной распродаже?

В рамках этой распродажи все любители игр могут приобрести их с огромными скидками.

Среди основного:

В категорию “Распродажа” попали тысячи игр. Безлимитное количество купонов Epic со скидкой в 33%. Программу вознаграждений Epic Rewards повысили до 10%. Некоторые игры сделали полностью бесплатными для скачивания.

Эта акция продлится до 10 января 2024 (до 18:00 по киевскому времени).

Что касается бесплатных игр, то одной из них стала и многими любимая DNF Duel, которая является продолжением одной из самых популярных в мире игр Dungeon and Fighter. В игре есть 16 персонажей, среди которых можно выбрать себе какого-нибудь одного с уникальным характером. Все они сильно отличаются между собой.

Скачать игру бесплатно можно в официальном магазине компании, однако это предложение ограничено. Каждая игра, которую сделали бесплатной, доступна для такой загрузки короткий промежуток времени, а не до завершения всей акции.

К слову, компания Epic Games в марте 2022 года заявила о прекращении любого сотрудничества с Россией из-за полномасштабного вторжения. Также компания пожертвовала много средств в поддержку Украины и на гуманитарную помощь пострадавшим от войны.