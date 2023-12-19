В супермаркетах та магазинах відмовляються приймати деякі купюри: як діяти покупцям?

Як часто розраховуючись готівкою в магазині чи супермаркеті ви чуєте, що вам не мають чим дати решту? Касир питає чи немає у вас дрібніших купюр і якщо немає, то інколи навіть відмовляється розраховувати, адже в касі банально немає потрібної готівки для розрахунку. Таких випадків зараз дуже багато, адже як не крути карткою розраховується левова частка українців. І готівки в касі дійсно може бути мало. Однак це зовсім не проблема покупця. Якщо ви потрапили в подібну ситуацію майте на увазі, що закон на вашому боці й саме касир повинен шукати для вас решту, а не ви маєте змінювати форму оплати чи бігти розмінювати гроші.

Покупцям радять подавати на магазин скаргу

Згідно з законом про захист прав споживачів відсутність решти у касі це проблема власників магазину, а не його клієнтів. Касири, на чолі з керівництвом повинні подбати, або в касі завжди була потрібна кількість різноманітної готівки й подібних проблем просто не виникало. Якщо ж продавець наполегливо не приймає у вас ту чи іншу купюру, ви маєте повне право написати скаргу.

“Проблема “у мене немає здачі” – не ваша, а касира. Якщо касир продовжує говорити так, звертайтеся до керівництва магазину та повідомляйте, що касир перекладає на вас свої обов’язки“, – зазначили експерти.

Про що ще слід пам’ятати роблячи покупки?

Всі хочуть заробити і власники торговельного бізнесу не є винятком. Тож покупцям варто бути уважними роблячи покупки. Одна з найчастіших махінацій, яку влаштовують магазини, і заробляють на цьому дуже навіть непогано є принцип заокруглення. Якщо мова про кілька копійок, то дуже часто магазини залишають їх собі, мовляв, знову ж, немає решти. Насправді по закону якщо сума менш як 5 копійок, то магазин повинен “подарувати” її покупцю. Якщо більша, тоді ні.