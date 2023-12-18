Українці можуть безкоштовно встановити нові лічильники на світло, які “крутять” менше

Українцям розповіли, як записатись на безкоштовну заміну лічильників.

Деякі домогосподарства в Україні можуть безкоштовно замінити старі лічильники на “розумні” прилади обліку. Для цього зараз діє спеціальна програма. Про це повідомили в “Прикарпаттяобленерго”.

На кого розповсюджується програма

Програму для безплатного встановлення розумних лічильників затвердила Національна комісія.

Відповідно до вимог законодавства, заміну на багатотарифні лічильники безоплатно проводять за наступних умов:

якщо цього вимагає економічна доцільність;

потрібна автоматизація приладів обліку;

є можливість скоротити витрати на оплату комуналки;

старий лічильник вийшов з ладу або закінчився термін його експлуатації.

Таким чином можна зробити висновки, що потрапити до програми безкоштовної заміни лічильників за власним бажанням споживачі не зможуть. Адже саме енергетики обирають населені пункти чи багатоквартирні будинки. які будуть включені до цієї програми. Вони аналізують поточну ситуацію та встановлюють, де саме варто замінити лічильники, щоб це принесло найкращі результати.

Чому вигідно встановити розумний лічильник

Встановлення так званого смартлічильника дозволяє суттєво заощадити на електроенергії. Такий прилад буде рахувати спожити електроенергію за двома тарифами — нічним та денним. Тобто вдень ви сплачуватимете за звичайним тарифом — 2,64 гривні за кВт та нічним — 1,32 гривні за кВт.

Ще одна перевага розумного лічильника — він автоматично надсилатиме показники.

Нагадаємо. що вартість електроенергії залишиться незмінною як мінімум до кінця опалювального сезону. Раніше йшла мова про перегляд тарифів вже в січні, але уряд вирішив відкласти це питання. Водночас на початку великої війни уряд обіцяв не підвищувати тарифи до скасування воєнного стану та ще кілька місяців після. Однак ситуація змінилася через постійні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру нашої країни. Тож щоб відремонтувати зруйновані об’єкти, було необхідно переглянути вартість електроенергії.