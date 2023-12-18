Гости будут удивлены: рецепт “пьяного” винограда к новогоднему столу

Все еще не знаете чем удивить гостей на Новый год в этот раз? Попробуйте приготовить изысканный десерт – пьяный виноград. Это не только вкусное и необычное блюдо, но и традиционное угощение в Мексике и Испании. В этих странах убеждены, что в полночь нужно успеть съесть 12 виноградин, чтобы каждый месяц следующего года был счастливым и беззаботным.

Так как приготовить это необычное блюдо? Читайте далее в нашем материале.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится:

белый виноград – 1 кг;

игристое вино Prosecco – 750 мл;

водка – 120 мл;

сахар – половина стакана.

Как приготовить “пьяный” виноград

Итак, перейдем к приготовлению.

Сначала отделите виноград от грозди и хорошо его промойте.

Далее сделайте “настойку”. Смешайте водку с просекко и залейте полученной смесью виноград.

Дайте десерту настояться, минимум три часа в холодильнике, но для лучшего эффекта оставьте его хотя бы на 12 часов. Следует понимать, что от времени настаивания будет зависеть “крепость” винограда.

Далее смесь водки и просекко слейте в другую емкость.

Виноград откиньте на дуршлаг и обсушите бумажными полотенцами.

Далее переложите виноград в глубокую миску и засыпьте сахаром.

Осторожно перемешайте виноград с сахаром, чтобы каждая виноградина получила достаточное его количество.

Снова отправьте миску с десертом в холодильник на несколько часов, в идеале около пяти.

Перед тем как подать “пьяный” виноград на стол, потрясите его еще раз. Виноград должен покрыться сахаром полностью. После этого вы можете предложить этот необычный десерт своим гостям. Поверьте, они будут приятно удивлены.

К тому же можно приобрести сразу несколько сортов винограда и приготовить из него этот десерт. Такое блюдо будет выглядеть очень необычно, но ярко, и точно поразит ваших гостей.