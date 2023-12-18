Гості будуть здивовані: рецепт “п’яного” винограду до новорічного столу

Все ще не знаєте чим здивувати гостей на Новий рік цього разу? Спробуйте приготувати вишуканий десерт — п’яний виноград. Це не лише смачна та незвична страва, але й традиційне частування в Мексиці та Іспанії. В цих країнах переконані, що о півночі потрібно встигнути з’їсти 12 виноградин, аби кожен місяця наступного року був щасливим та безтурботним.

Тож як приготувати цю незвичайну страву? Читайте далі в нашому матеріалі.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобиться:

білий виноград — 1 кг;

ігристе вино Prosecco — 750 мл;

горілка — 120 мл;

цукор — половина склянки.

Як приготувати “п’яний” виноград

Отож, перейдемо до приготування.

Спочатку відокремте виноград від грона та добре його промийте.

Далі зробіть “настоянку”. Змішайте горілку з просеко та залийте отриманою сумішшю виноград.

Дайте десертові настоятися, мінімум три години в холодильнику, але для кращого ефекту залиште його хоча б на 12 годин. Слід розуміти, що від часу настоювання буде залежати “міцність” винограду.

Далі суміш горілки та просеко злийте в іншу місткість.

Виноград відкиньте на друшляк та обсушіть паперовими рушничками.

Далі перекладіть виноград в глибоку миску та засипте цукром.

Обережно перемішайте виноград з цукром, щоб кожна виноградина отримала достатню його кількість.

Знову відправте миску з десертом до холодильника на кілька годин, в ідеалі близько п’яти.

Перед тим як подати “п’яний” виноград на стіл, потрусіть його ще раз. Виноград повинен вкритися цукром повністю. Після цього ви можете запропонувати цей незвичний десерт своїм гостям. Повірте, вони будуть приємно цим здивовані.

До того ж можна придбати одразу кілька сортів винограду та приготувати з нього цей десерт. Така страва виглядатиме дуже незвично, але яскраво, і точно вразить ваших гостей.