Как раньше больше не будет: Верховная Рада приготовила масштабные изменения в правила мобилизации

На днях секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на ближайшем заседании ставки будут обсуждены новые инициативы для усиления мобилизации.

Но это не единственные новости для военнообязанных украинцев.

Что изменится в ближайшее время

Изменения в правилах мобилизации, которые готовит Верховная рада, коснутся воинского учета, военно-врачебной комиссии, военной службы и социального обеспечения. Точные тексты законопроектов пока не обнародованы, но политики обещают сделать это до начала 2024 года.

Скандальная народный депутат от партии Слуга Народа Марьяна Безуглая анонсировала кардинальные изменения в правила определения годности к службе.

Итак, чего ждать уже в новом году.

Во-первых, будет отменена категория “ограниченно годный”. Это означает, что военнослужащие, которые ранее были ограниченно годными, будут признаны непригодными или годными. Это позволит избежать ситуации, когда военнослужащие, которые не могут полноценно выполнять свои обязанности, все равно призывают в армию.

Во-вторых, будут усилены медицинские критерии определения пригодности к службе. Все решения ВВК относительно пригодности к службе будут приниматься на основе объективных медицинских данных. Это позволит избежать случаев, когда военнослужащие, имеющие серьезные заболевания, призываются в армию.

В-третьих, будут сокращены сроки проведения ВВК до 10 дней. Это позволит быстрее призывать в армию военнослужащих, которые являются годными к службе, и освободить от призыва тех, кто непригоден.

Эти изменения являются важным шагом в направлении реформирования системы призыва и мобилизации в Украине. Они помогут обеспечить эффективность и справедливость этого процесса, а также защитить здоровье военнослужащих.

Однако как это будет на практике неизвестно. Тем временем Территориальные центры комплектования и социальной защиты продолжают рейды в спортзалах, ресторанах, базах отдыха и даже маршрутках. Также стало известно, что Валерий Залужный планирует еще одно контрнаступление, чтобы нанести удар по российским оккупантам и заставить их к переговорам на выгодных Украине условиях.