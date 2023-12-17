Як раніше більше не буде: Верховна Рада приготувала масштабні зміни в правила мобілізації

Днями секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що на найближчому засіданні ставки буде обговорено нові ініціативи для посилення мобілізації.

Але це не єдині новини для військовозобов’язаних українців.

Що зміниться найближчим часом

Зміни в правилах мобілізації, які готує Верховна рада, торкнуться військового обліку, військо-лікарської комісії, військової служби та соціального забезпечення. Точні тексти законопроєктів поки не оприлюднені, але політики обіцяють зробити це до початку 2024 року.

Скандальна народна депутатка від партії Слуга Народу Маряна Безугла анонсувала кардинальні зміни в правила визначення придатності до служби.

Отож, чого чекати вже в новому році.

По-перше, буде скасована категорія “обмежено придатний”. Це означає, що військовослужбовці, які раніше були обмежено придатними, будуть визнані непридатними або придатними. Це дозволить уникнути ситуації, коли військовослужбовці, які не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки, все одно призивають до армії.

По-друге, будуть посилені медичні критерії визначення придатності до служби. Усі рішення ВЛК щодо придатності до служби будуть прийматися на основі об’єктивних медичних даних. Це дозволить уникнути випадків, коли військовослужбовці, які мають серйозні захворювання, призивають до армії.

По-третє, будуть скорочені строки проведення ВЛК до 10 днів. Це дозволить швидше призивати до армії військовослужбовців, які є придатними до служби, і звільнити від призову тих, хто непридатний.

Ці зміни є важливим кроком у напрямку реформування системи призову та мобілізації в Україні. Вони допоможуть забезпечити ефективність і справедливість цього процесу, а також захистити здоров’я військовослужбовців.

Однак як це буде на практиці невідомо. Тим часом Територіальні центри комплектування та соціального захисту продовжують рейди в спортзалах, ресторанах, базах відпочинку та навіть маршрутках. Також стало відомо, що Валерій Залужний планує ще один контрнаступ, щоб завдати удару по російських окупантах та змусити їх до переговорів на вигідних Україні умовах.