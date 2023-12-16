“Шуба” без селедки или старый салат на новый лад

Селедка под “Шубой” – это традиционное блюдо на новогоднем столе. Но не кажется ли вам, что его рецепт пора менять?

Иногда сельдь заменяют другими видами рыбы, крабовыми палочками или даже морским коктейлем. Но приготовить этот салат можно совсем без рыбы.

В целом овощи прекрасно сочетаются не только с рыбой, но и с различными видами мяса. Мы предлагаем приготовить “шубу” с мясом индейки.

Что нужно для “Шубы” по новому

Поэтому для приготовления нам понадобится:

200 граммов филе индейки;

два яйца;

150 граммов отварного картофеля;

две свеклы среднего размера;

две морковки;

20 граммов чернослива, хватит буквально 3-4 штук;

2-3 маринованных огурца;

несколько ложек майонеза, лучше домашнего приготовления;

соль и перец по вкусу.

Приготовление “Шубы”

Готовить “Шубу” с индейкой так же легко, как и традиционный вариант с селедкой.

Отвариваем овощи: картофель, морковь и свеклу. Яйца варим вкрутую — 7-8 минут. Ждем пока все ингредиенты остынут, чистим их и натираем на терку.

Приготовить филе индейки. Его можно запечь, отварить или обжарить. Нарежьте его мелкими кусочками, точно так, как это делается с сельдью.

Нарежьте мелко огурцы и чернослив.

Формируем слои салата. На дно кладите картофель, затем морковь. Далее выкладывайте нарезанное филе индейки, огурцы, яйца и свеклу с черносливом. Между слоями слегка смажьте майонезом, добавляйте соль и перец.

Этот рецепт является достаточно универсальным, ведь вместо индейки можно добавить курятину, свинину или телятину. Также есть множество вариантов этого же салата с различными видами рыбы.

А еще, можно приготовить вегетарианскую версию “Шубы” – мясо или рыбу замените жареными грибами или морской капустой с добавлением специй.

Попробуйте приготовить этот салат на праздники, и ваши гости будут приятно удивлены новым вкусом.