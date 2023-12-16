“Шуба” без оселедця або старий салат на новий лад

Оселедець під “Шубою” — це традиційна страва на новорічному столі. Але чи не здається вам, що його рецепт час змінювати?

Іноді оселедець замінюють іншими видами риби, крабовими паличками чи навіть морським коктейлем. Але приготувати цей салат можна зовсім без риби.

Загалом овочі чудово поєднуються не лише з рибою, але й з різними видами м’яса. Ми пропонуємо приготувати “шубу” з м’ясом індички.

Що потрібно для “Шуби” по новому

Отож для приготування нам знадобиться:

200 грамів філе індички;

два яйця;

150 грамів відвареної картоплі;

два буряки середнього розміру;

дві морквини;

20 грамів чорносливу, вистачить буквально 3-4 штук;

2-3 мариновані огірки;

кілька ложок майонезу, краще домашнього приготування;

сіль та перець до смаку.

Приготування “Шуби”

Готувати “Шубу” з індичкою так само легко, як і традиційний варіант з оселедцем.

Відварюємо овочі: картопля, морква та буряк. Яйця варимо вкруту — 7-8 хвилин. Чекаємо поки всі інгредієнти охолонуть, чистимо їх та натираємо на терку.

Приготувати філе індички. Його можна запекти, відварити чи обсмажити. Наріжте його дрібними шматочками, точно так, як це робиться з оселедцем.

Наріжте дрібно огірки та чорнослив.

Формуємо шари салати. На дно кладіть картоплю, потім моркву. Далі викладайте нарізане філе індички, огірки, яйця та буряк з чорносливом. Між шарами злегка змастіть майонезом, додавайте сіль та перець.

Цей рецепт є досить універсальним, адже замість індички можна додати курятину, свинини чи телятину. Також є безліч варіантів цього ж салату з різними видами риби.

А ще, можна приготувати вегетаріанську версію “Шуби” — м’ясо чи рибу замініть смаженими грибами або морською капустою з додаванням спецій.

Спробуйте приготувати цей салат на свята, і ваші гості будуть приємно здивовані новим смаком.