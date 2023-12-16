Не только спортзалы: стало известно где еще ТЦК массово проводит рейды 

В то время как Верховная Рада Украины ищет новые законодательные решения для усиления мобилизации, Территориальные центры комплектования и социальной защиты усиливают свои рейды в местах скопления людей.

Об этом массово сообщают телеграмм каналы.

Что известно

На этот раз под прицелом ТЦК оказались общественные места в таких крупных городах Украины как Одесса и Львов.

Известно, что во Львове представители Территориальных центров комплектования и социальной защиты посетили торгово-развлекательный центр “Форум”, что в центре города. На видео, которое обнародовали в телеграмм каналах, четко видно, что они общаются с несколькими молодыми людьми. Но паники среди посетителей торгового центра не наблюдается.

В Одессе ТЦК тоже провели облаву на торгово-развлекательные центры, а также на спортзалы. Однако названия этих общественных мест не упоминается. Зато на видео четко видно, как представители Территориальных центров комплектования и социальной защиты в полной экипировке рассредоточились по залу торгового центра, ища “жертв”, которым вручат повестки.

Если во Львове особо не отреагировали на рейды представителей ТЦК, то в Одесском спортивном зале их встретили неприветливо. Однако это совсем не мешало работе военных.

При этом иногда подобные рейды выходят за пределы разумного. Например, на днях во львовской области мужчина, который представился военным, поспорил со священником и угрожал ему повесткой.

Напомним, что на днях секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о поиске новых инициатив, которые позволят мобилизовать больше людей в ряды ВСУ. Такие действия больше связаны не столько с нехваткой людей, сколько с необходимостью ротации тех военных, которые находятся на передовых позициях с начала полномасштабного вторжения, а то и раньше, ведь многих военных вторжение оккупантов застало в окопах на Донбассе.