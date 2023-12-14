2024 год станет годом бедности для нескольких знаков Зодиака: подробный прогноз

На днях мы публиковали гороскоп, в котором рассказывали, что нескольким знакам Зодиака придется мириться с большими изменениями в личной жизни. Сегодня же астрологи затронули материальную сторону и, к сожалению, прогнозируют нескольким знакам совсем неутешительную жизнь. Их будут преследовать долги, отсутствие денег, незапланированные расходы и в целом тотальная нищета.

Дева

Дева никогда не скажет, что счастье не в деньгах. Это очень материальный знак и как раз в деньгах для них счастье. Однако в 2024 году денег будет очень мало. Их катастрофически будет не хватать и это будет наводить на Дев настоящее отчаяние. Проблема еще и в том, что Девы по своей природе перфекционисты. Однако они не слишком хорошие карьеристы. Они не знают, как быстро заработать или приумножить деньги. Эксперты советуют Девам в 2024 году отказаться от необдуманных инвестиций, ведь все они без успеха. Также очень высок риск впутаться в судебную тяжбу.

Стрельцы

Стрельцы умеют зарабатывать деньги, но, к сожалению, не умеют их экономить и накапливать. Жизнь на широкую ногу – это не то что нужно в 2024 году. Это и сыграет со Стрельцами в злую шутку. Астрологи предупреждают, что неожиданные и очень большие затраты могут произойти в середине года. Поэтому у вас еще есть время подготовиться, накопить средств, чтобы пережить этот кризис с максимальным дискомфортом.

Скорпионы

Скорпионы столкнутся со многими неожиданными расходами и могут попасть в долговую яму. Не стоит отказываться от помощи, если она будет поступать от других людей. Самостоятельно справиться со всем, что накопится, будет очень сложно. Также астрологи советуют Скорпионам не ставить перед собой многие цели. Достаточно только одной, иначе вы только усложните себе жизнь. И, конечно, маловероятно, что достигнете задуманного.

Раки

Для Раков 2024 будет неоднозначным. Ожидаются как финансовые взлеты, так и падения. Эмоционально вас сильно потрясет. Астрологи советуют делать накопления, ведь возможны проблемы со здоровьем у ваших близких. В общем, год может получиться вполне удачным, если разумно распоряжаться теми ресурсами, которые у вас есть. А также прислушиваться к разумным советам.