Этим блюдам не место на праздничном столе: диетологи сделали важное предупреждение

Во время праздничных застолий люди часто злоупотребляют едой. В конце концов, это приводит к проблемам со здоровьем. Чтобы этого не допустить, нужно избегать некоторых блюд.

Читайте дальше, что узнать, от каких блюд стоит отказаться за праздничным столом.

От каких блюд лучше отказаться во время праздников

Медики рекомендуют отказаться от газированных сладких напитков и энергетиков и коктейлей.

Например, диетолог Джейми Дэвис советует вместо калорийных коктейлей смешивать газировку, небольшое количество алкоголя и фрукты. Такая альтернатива позволит сократить количество сахара не портя праздничное настроение.

Также стоит отказаться или сократить количество продуктов, богатых натрием – вяленое мясо, копченая рыба и тому подобное.

Профессор наук о питании из Калифорнийского университета Лорен Ау рекомендует добавить в свой рацион:

оливковое масло;

морепродукты;

курицу;

тофу.

В то же время следует сократить употребление соленой пищи.

Исследования показывают, что потребление чрезмерного количества сахара или соли может привести к повышению давления, воспалению, диабету и жировой болезни печени.

Норма для взрослого человека — 6 граммов соли (1 чайная ложка) и 9 чайных ложек сахара.

Что стоит поставить на праздничный стол

Медики советуют во время праздничного застолья употреблять больше овощей – свежие, запеченные или тушеные. При этом следует понимать, что плохой пищи не бывает – может быть только много. Поэтому все полезно, если потребление дозированное.

Также эксперты отмечают, что во время праздников не стоит потреблять чрезмерное количество сладостей. При этом можно сочетать легкие коктейли с не слишком сладкими закусками или же брать калорийные блюда, но есть их только небольшими порциями.

Не стоит переедать, особенно, если это жирные и калорийные блюда, а также не употребляйте чрезмерное количество алкоголя. Все это беспощадно влияет на нашу печень и поджелудочную железу.