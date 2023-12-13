Цим стравам не місце на святковому столі: дієтологи зробили важливе попередження

Під час святкових застіль люди часто зловживають їжею. Зрештою, це призводить до проблем зі здоров’ям. Щоб цього не допустити, потрібно уникати деяких страв.

Читайте далі, що дізнатися, від яких страв варто відмовитися за святковим столом.

Від яких страв краще відмовитися під час свят

Медики рекомендують відмовитися від газованих солодких напоїв та енергетиків та коктейлів.

Наприклад, дієтолог Джеймі Девіс радить замість калорійних коктейлів змішувати газовану воду, невелику кількість алкоголю та фрукти. Така альтернатива дозволить скоротити кількість цукру не псуючи святковий настрій.

Також варто відмовитися або скоротити кількість продуктів, що багаті натрієм — в’ялене м’ясо, копчена риба і тому подібне.

Професор наук про харчування з Каліфорнійського університету Лорен Ау рекомендує додати у свій раціон:

оливкову олію;

морепродукти;

курятину;

тофу.

Водночас слід скоротити вживання солоної їжі.

Дослідження показують, що споживання надмірної кількості цукру або солі може призвести до підвищення тиску, запалення, діабету та жирової хвороби печінки.

Норма для дорослої людини — 6 грамів солі (1 чайна ложка) та 9 чайних ложок цукру.

Що варто поставити на святковий стіл

Медики радять під час святкового застілля вживати більше овочів — свіжі, запечені чи тушковані. При цьому слід розуміти, що поганої їжі не буває — може бути лише забагато. Тож все корисне, якщо споживання дозоване.

Також експерти наголошують на тому, що під час свят не варто споживати надмірну кількість солодощів. При цьому можна поєднувати легкі коктейлі з не надто солодкими закусками або ж брати калорійні страви, але їсти їх тільки невеликими порціями.

Не варто переїдати, особливо, якщо це жирні та калорійні страви, а також не вживайте надмірну кількість алкоголю. Все це нещадно впливає на нашу печінку та підшлункову залозу.