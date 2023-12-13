Мобилизация по-новому: Данилов анонсировал срочные изменения

Уже в ближайшее время в Украине изменят подход к мобилизации. Новые инициативы будут рассмотрены уже на следующем заседании Ставки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Что изменится

Украине нужно срочно менять подход к мобилизации. Людей не хватает, ведь нужно срочно заменять тех военных, которые на фронте с начала полномасштабной войны, то есть с 24 февраля 2022 года.

Поэтому по словам Данилова уже сейчас идет речь о запуске новой программы Этот вопрос уже несколько раз поднимался на заседании Ставки. Секретарь СНБО убежден, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные.

Он утверждает, что вопрос изменения подходов к мобилизации разрабатывается комплексно.

Относительно того, какими будут эти инициативы, то Данилов утверждает, что этот вопрос все еще в процессе. Однако уже сейчас известно следующее:

к мобилизации привлечены рекрутинговые компании, на популярных сайтах по поиску работы опубликованы вакансии для конкретных подразделений ВСУ;

будет меняться подход к мобилизации, планируется планомерная работа по мотивированию мужчин призывного возраста.

Относительно другого, Данилов не дал окончательный ответ, ведь сейчас ищут другие варианты для мобилизации. Единственное, что можно сказать сейчас точно, президент дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен.

А вот относительно того, хватит ли Украине людей для того, чтобы и дальше воевать, то секретарь СНБО дал очень интересный ответ. По его словам в войне постоянно не будет хватать трех вещей — “У нас не будет хватать времени, у нас не будет хватать оружия, и у нас не будет хватать людей”, — констатировал он.

В то же время США отмечают, что украинцам стоит готовиться к обороне и работать над производством собственного оружия. Только так можно побудить Россию сесть за стол переговоров и условиях, которые будут выгодны Украине.