Мобілізація по-новому: Данілов анонсував термінові зміни

Вже найближчим часом в Україні змінять підхід до мобілізації. Нові ініціативи будуть розглянуті вже на наступному засіданні Ставки. Про це заявив секретар Ради Національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Що зміниться

Україні потрібно терміново змінювати підхід до мобілізації. Людей не вистачає, адже потрібно терміново замінювати тих військових, які на фронті від початку повномасштабної війни, тобто з 24 лютого 2022 року.

Тож за словами Данілова вже зараз йде мова про запуск нової програми Це питання вже кілька разів піднімалося на засіданні Ставки. Секретар РНБО переконаний, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі.

Він стверджує, що питання зміни підходів до мобілізації розробляється комплексно.

Щодо того, якими будуть ці ініціативи, то Данілов стверджує, що це питання все ще в процесі. Однак вже зараз відомо наступне:

до мобілізації залучено рекрутингові компанії, на популярних сайтах з пошуку роботи опубліковані вакансії для конкретних підрозділів ЗСУ;

буде змінюватися підхід до мобілізації, планується планомірна робота з мотивування чоловіків призовного віку.

Щодо іншого, Данілов не дав остаточну відповідь, адже зараз шукають інші варіанти для мобілізації. Єдине, що можна сказати зараз точно, президент дав вказівку, щоб це питання було остаточне підготовлене.

А от щодо того, чи вистачить України людей для того, щоб і далі воювати, то секретар РНБО дав дуже цікаву відповідь. За його словами у війні постійно не вистачатиме трьох речей — “У нас не буде вистачати часу, у нас не буде вистачати зброї, і у нас не буде вистачати людей”,— констатував він.

Водночас США наголошують на тому, що українцям варто готуватися до оборони та працювати над виробництвом власної зброї. Лише так можна спонукати росію сісти за стіл переговорів та умовах, які будуть вигідними Україні.