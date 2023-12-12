Украинцы могут оформить дополнительную помощь на отопление: как получить?

Очень многие украинцы имеют субсидию или льготы. В этом году субсидию выдали гораздо большему количество граждан, чем это было в прошлом году. Из-за повышения цен на электроэнергию количество потенциальных получателей субсидии возросло примерно до миллиона. Однако, есть ряд граждан, которые отапливают дома не газом и электроэнергией, а с помощью печей и дров. О них тоже решили позаботиться и помочь им на период отопительного сезона.

Сейчас в Украине пробуют провести экспериментальный проект, в рамках которого людям будут выдавать средства на приобретение твердого печного бытового топлива.

Претендовать на помощь могут не только граждане Украины

Инициаторы проекта добавили, что на эту помощь могут рассчитывать не только граждане Украины, но и иностранцы, на законных условиях проживающие здесь. Вот каким требованиям нужно отвечать, чтобы получить эту помощь:

Проживать в домах, которые считаются жилыми и пригодными для жизни и не использовать при этом для отопления электроэнергию или газ. Не получать никаких услуг по теплоснабжению. За последний год уже обращались в ПФУ для получения субсидии или льготы на приобретение печного топлива.

Для получения этой субсидии необходимо подать документы до 1 декабря. Однако не все знали о такой возможности, поэтому помощь решили разделить на два периода. Украинцы, которые успели подать заявку до 1 декабря, получат помощь уже до 20 декабря. Те, кто подал после 1 декабря, или только планируют это сделать, получат помощь немного позже. Точные сроки пока не названы.

С 1 января могут отменить выплаты для ряда ВПЛ

И к теме выплат, в Министерстве социальной политики заявили, что в настоящее время рассматривается проект, в результате которого ряд ВПЛ могут потерять ежемесячную помощь от государства. Получать деньги смогут только пенсионеры и люди, которые по определенным причинам не могут трудоустроиться. Всех остальных будут побуждать искать работу, чтобы обеспечивать себя самостоятельно.