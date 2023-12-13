Левова частка ВПО залишаться без виплат: нові правила діятимуть з 1 січня

Наразі в Україні офіційно зареєстровано 3,7 мільйона осіб зі статусом ВПО. Всі вони отримують щомісячну допомогу від держави. Це 2000 гривень на дорослу людину та 3000 на дитину чи особу з інвалідністю. Більша частина переселенців переїхали з Донецької області та Харківської. Далі у рейтингу Запорізька, Херсонська та Луганська області. Тобто всі ті, які частково залишаються під окупацією, або ж піддаються постійним обстрілам, як от Харків. Так от, з 1 січня 2024 року більшість цих людей можуть втратити допомогу. Залишатимуть її лише окремим категоріям населення. Така інформація вже є на сайті Міністерства соціальної політики.

Гроші можуть отримувати лиш дві категорії громадян

Згідно з новим проєктом, який поки що ще на розгляді, на допомогу зможуть претендувати лише пенсіонери, та люди, які не мають можливості працювати через проблеми зі здоров’ям, чи інші особисті обставини. Всіх інших заохочуватимуть шукати роботу та утримувати себе самостійно. Для цього мають створити спеціальні групи, які допомагатимуть людям інтегруватися у нових громадах. Допомагатимуть їм з пошуком вакансії тощо. Як це працюватиме на практиці поки невідомо, адже є левова частка осіб, які переїхали у віддалені села де апріорі немає роботи й навіть у найближчих районних центрах її не вистачає.

Чи вступить цей проєкт в дію і виплати дійсно скасують — буде більш очевидно вже з нового року. Можливо по кожній родині буде прийматися індивідуальне рішення враховуючи обставини у котрих ця родина перебуває.

Розмір допомоги підвищувати не планують

Незалежно від того чи виплачуватимуть допомогу всім, чи залишать її лише для окремих категорій населення, її розмір не зміниться. Попри те, що прожитковий мінімум зросте, соціальна допомога для ВПО мала б залишитися на старому рівні. Щодо виплат від інших благодійних організацій, які час від часу підтримують вразливі категорії населення, то більшість з них підвищили виплати з 2200 гривень на місяць до 3000 та більше