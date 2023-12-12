Українці можуть оформити додаткову допомогу на опалення домівок: як отримати?

Дуже багато українців мають субсидію або пільги. Цьогоріч субсидію видали набагато більшій кількості громадян ніж це було минулого року. Через підвищення цін на електроенергію, кількість потенційних отримувачів субсидії зросла приблизно до мільйона. Однак, є ряд громадян, які опалюють домівки не газом та електроенергію, а за допомогою пічок і дров. Про них теж вирішили подбати, і допомогти їм на період опалювального сезону.

Наразі в Україні пробують провести експериментальний проєкт в рамках котрого людям видаватимуть кошти на придбання твердого пічного побутового палива.

Претендувати на допомогу можуть не лише громадяни України

Ініціатори проєкту додали, що на цю допомогу можуть розраховувати не лише громадяни України, а й іноземці, які на законних умовах тут проживають. Ось, яким вимогам потрібно відповідати, щоб отримати цю допомогу:

Проживати у будинках, які вважаються житловими та придатними до життя і не використовувати при цьому для опалення електроенергію або газ. Не отримувати жодних послуг з теплопостачання. Протягом останнього року вже звертались у ПФУ для отримання субсидії чи пільги на придбання пічного палива.

Для отримання цієї субсидії потрібно було подати документи до 1 грудня. Однак не всі знали про таку можливість, тож допомогу вирішили розділити на два періоди. Ті українці, які встигли подати заявку до 1 грудня, отримають допомогу вже до 20 грудня. Ті, які подали після 1 грудня, чи лише планують це зробити, отримають допомогу трішки пізніше. Точних термінів поки не названо.

З 1 січня можуть скасувати виплати для ряду ВПО

І до теми виплат, у Міністерстві соціальної політики заявили, що наразі розглядається проєкт внаслідок якого ряд ВПО можуть втратити щомісячну допомогу від держави. Отримувати гроші зможуть лише пенсіонери та люди, які з певних причин не можуть працевлаштуватись. Всіх інших спонукатимуть шукати роботу, щоб забезпечувати себе самостійно.