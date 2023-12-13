Львиная доля ВПЛ останутся без выплат: новые правила будут действовать с 1 января

В настоящее время в Украине официально зарегистрировано 3,7 миллиона человек со статусом ВПЛ. Все они получают ежемесячное пособие от государства. Это 2000 гривен на взрослого человека и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью. Большинство переселенцев переехали из Донецкой области и Харьковской. Далее в рейтинге Запорожская, Херсонская и Луганская области. То есть все те, которые частично остаются под оккупацией, или же подвергаются постоянным обстрелам как Харьков. Так вот, с 1 января 2024 года большинство этих людей могут лишиться помощи. Оставят ее только отдельным категориям населения. Такая информация уже находится на сайте Министерства социальной политики.

Деньги могут получать только две категории граждан

Согласно новому проекту, который пока еще на рассмотрении, на помощь смогут претендовать только пенсионеры, и люди, не имеющие возможности работать из-за проблем со здоровьем или других личных обстоятельств. Всех остальных будут поощрять искать работу и содержать себя самостоятельно. Для этого должны быть созданы специальные группы, которые помогут людям интегрироваться в новых общинах.

Будут помогать им с поиском вакансии. Как это будет работать на практике, пока неизвестно, ведь есть львиная доля лиц, переехавших в отдаленные села, где априори нет работы и даже в ближайших районных центрах ее не хватает.

Вступит ли этот проект в действие и выплаты действительно отменят — будет очевидно уже с нового года. Возможно по каждой семье будет приниматься индивидуальное решение, учитывая обстоятельства, в которых эта семья находится.

Размер помощи повышать не планируют

Независимо от того, будут ли выплачиваться помощь всем или оставят ее только для отдельных категорий населения, ее размер не изменится. Несмотря на то, что прожиточный минимум вырастет, социальная помощь для ВПЛ должна остаться на старом уровне. Что касается выплат от других благотворительных организаций, время от времени поддерживающих уязвимые категории населения, то большинство из них повысили выплаты с 2200 гривен в месяц до 3000 и более.