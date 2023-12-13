Залишилось менш як 3 тижні: в Пенсійному фонді зробили важливу заяву

Українські пенсіонери повинні пройти обов’язкову ідентифікацію особи до кінця 2023 року. Один із найбільш зручних варіантів підтвердити особу — пройти ідентифікацію онлайн, в режимі відеоконференції.

Правила проведення відеоідентифікації пенсіонерів набули чинності лише восьмого грудня. Пенсійний фонд чітко визначив порядок проведення цієї процедури. Ми дізналися, як відбуватиметься ця процедура та що будуть запитувати в пенсіонерів.

Що потрібно знати пенсіонерам вже зараз

Почнемо з того, що обов’язкову ідентифікацію повинні пройти всі отримувачі пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб. Однак це стосується лише тих українців, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, тобто мова йде про переселенців з Донбасу, які були змушені покинути домівки після вторгнення російських окупантів у 2014 році.

Загалом пенсіонери можуть підтвердити особу різними способами:

особисто при зверненні до відділення Ощадбанку;

особисто під час візиту до найближчого Пенсійного фонду України;

дистанційно, у форматі відеоконференції.

Для багатьох пенсіонерів найбільш зручний спосіб підтвердити особу — поспілкуватися з представниками Пенсійного фонду в форматі відеоконференції. Це потрібно для того, щоб продовжити пенсійні або соціальні виплати наступного року, інакше виплати будуть заморожені. Якщо раніше підтвердити особу можна було лише візитом до Пенсійного фонду, то тепер це можна зробити дистанційно.

Як проходитиме відеоконференція з Пенсійним фондом

Загалом процедура буде досить простою. Під час відеозв’язку пенсіонер повинен буде показати паспорт або інший документ, який засвідчує особу.

При цьому працівник Пенсійного фонду може ставити різні уточнювальні питання. Це потрібно для того, щоб переконатися, що це саме та особа.

Всю цю інформацію будуть обробляти, і лише після цього буде ухвалене остаточне рішення. Його додатково повідомлять пенсіонеру.

Тож потурбуйтеся пройти ідентифікацію до кінця року. Інакше виплату пенсії буде призупинено до моменту особистого звернення до відділення Пенсійного фонду України.