Припинення допомоги від США та капітуляція України: дипломат розповів, чи можливий такий сценарій

Станом на грудень 2023 року триває не лише війна на фронті, а й сильна інформаційна атака з боку Росії. Країна окупант витратила мільйони доларів на те, щоб розхитувати настрої серед українців та сіяти зневіру. Додає олії в вогонь й той факт, що допомога від США зменшилась. Війна, яка розпочалася в Ізраїлі теж добряче відвернула увагу від України. Все це створює доволі песимістичні настрої серед простих людей. Багато хто задається питанням, чи можемо ми капітулювати, чи піде Росія далі, та буде захоплювати ще більше наших територій. На всі ці питання намагався відповісти у доволі розгорнутому інтерв’ю український дипломат Олександр Левченко.

Левченко заявив, що ми програємо на інформаційному полі

Дипломат підтверджує, що з боку Росії справді йде потужна інформаційна атака на Захід. І Україна в цьому явно програє. Найгірше, що подібне може призвести й до програшів на реальному фронті.

Також, Левченко в інтерв’ю прокоментував заяву спікера російського МЗС Захарової, що сьогоднішні цілі Росії — це ще й вся Харківська область, як мінімум і повна капітуляція України.

Дипломат запевняє, що теоретично можливо все, але на практиці така гучна заява, може навпаки зіграти проти Росії. В США зрозуміють, що досить тягнути з рішеннями, і тим паче відтягувати постачання необхідної зброї.

Також, неабияку роль у розвитку подальших подій зіграє й візит Зеленського до США, який відбувається прямо зараз. Левченко впевнений, що Штати не можуть припинити постачання зброї, адже це буде крахом всієї демократії у світі. І звісно ж Америка, як мінімум втратить свій статус такої собі супер держави.

Якщо Україна програє, це може призвести до розпаду НАТО та Євросоюзу. Росія зі своїми соратниками, а їх на жаль достатньо, зможуть цього добитися.

Найважливіше, що потрібно зараз зробити Україні — це повернутись на перші шпальти світових видань. І звісно ж не падати у відчай на фоні усіх новин, які зараз довкола кружляють. Росіяни саме на це й розраховують.