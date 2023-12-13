Прекращение помощи от США и капитуляция Украины: дипломат рассказал, возможен ли такой сценарий

По состоянию на декабрь 2023 г. продолжается не только война на фронте, но и сильная информационная атака со стороны России. Страна оккупант потратила миллионы долларов на то, чтобы расшатывать настроения среди украинцев и сеять уныние. Добавляет масла в огонь и тот факт, что помощь США уменьшилась. Начавшаяся в Израиле война тоже изрядно отвлекла внимание от Украины. Все это создает пессимистические настроения среди простых людей. Многие задаются вопросом, можем ли мы капитулировать, пойдет ли Россия дальше, и будут захватывать еще больше наших территорий. На все эти вопросы пытался ответить в развернутом интервью украинский дипломат Александр Левченко.

Левченко заявил, что мы проигрываем на информационном поле

Дипломат подтверждает, что со стороны России действительно идет мощная информационная атака на Запад. И Украина в этом явно проигрывает. Хуже всего, что подобное может привести и к проигрышам на реальном фронте.

Также Левченко в интервью прокомментировал заявление спикера российского МИД Захаровой, что сегодняшние цели России – это еще и вся Харьковская область, как минимум и полная капитуляция Украины.

Дипломат уверяет, что теоретически возможно все, но на практике такое громкое заявление может наоборот сыграть против России. В США поймут, что достаточно тянуть с решениями и тем более оттягивать поставки необходимого оружия.

Также, немалую роль в развитии дальнейших событий сыграет и проходящий прямо сейчас визит Зеленского в США. Левченко уверен, что Штаты не могут прекратить поставки оружия, ведь это будет крушение всей демократии в мире. И конечно же Америка, как минимум потеряет свой статус некоего супер государства.

Если Украина проиграет, это может привести к развалу НАТО и Евросоюза. Россия со своими соратниками, а их, к сожалению, достаточно, смогут этого добиться.

Самое важное, что нужно сейчас сделать Украине, — это вернуться на первые полосы мировых изданий. И конечно же не отчаиваться на фоне всех новостей, которые сейчас вокруг кружат. Россияне именно на это рассчитывают.