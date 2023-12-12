Стало известно, когда в Украине откроют границы для мужчин: все зависит от звезд

Известный астролог Алексей Кириченко сделал серьезный прогноз относительно того, когда откроют границы и когда мужчины смогут беспрепятственно выезжать за пределы Украины.

В 2025 году все ограничения будут сняты

Кириченко отмечает, что в мае 2024 года состоятся определенные договоренности между Украиной и Россией о прекращении огня. В это время Плутон выйдет из Козерога.

Полные ограничения для Плутона снимутся уже в 2025 году. Это может означать, что именно в 2025 году будут сняты ограничения по закрытию границ, особенно для мужчин. Именно в этом убежден астролог.

По его мнению, выход Плутона из Козерога в начале 2024 года лишь усилит соединение планет, которое состоится в мае 2024 года. Астролог трактует это событие — как наиболее благоприятное время для договоренностей между Украиной и Россией.

Кириченко также добавляет, что большинство ограничений будут сохраняться до Дня Независимости Украины 24 августа. То есть, до конца лета 2024 года ограничения для украинцев существенно ослабят. Также планеты указывают на то, что процессы открытия границ будут происходить достаточно медленно и вокруг этого вопроса будет очень много проблем и трудностей.

Отметим, что такая позиция астролога имеет место. Дело в том, что США советуют Украине становиться к обороне и работать над производством собственного оружия. Таким образом, это может заставить Россию идти на переговоры. Поскольку зима – неблагоприятное время для ведения активных наступательных действий, то так или иначе ВСУ будут в обороне. Поэтому если наши западные партнеры и правительство Украины приложат усилия, то есть все шансы заставить врага отступить и согласиться на переговоры и выгодных для Украины условиях. Поэтому будем надеяться, что следующий год принесет Украине такую долгожданную победу, а пока продолжаем помогать ВСУ.