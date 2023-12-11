Avatar: Frontiers of Pandora протестували на ПК з RTX 4090 в 4K

Автор YouTube-каналу Testing Games з’ясував, як Avatar: Frontiers of Pandora працює на ПК з процесорами Intel Core i9-14900K та AMD Ryzen 7 7800X3D з топовою відеокартою GeForce RTX 4090.

Тестовий ПК включає:

ОС: Windows 11

Материнська плата Intel Core i9-14900K: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming

Материнська плата AMD Ryzen 7 7800X3D: MSI MPG X670E CARBON

ОЗУ: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000

Кулер: MSI MAG CORELIQUID C360

Відеокарта: GeForce RTX 4090

SSD: два SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 по 1 ТБ

Блок живлення: CORSAIR RM850i ​​на 850 Вт

Результати:

Avatar: Frontiers of Pandora з Intel Core i9-14900K в 4K при ультра-налаштуваннях: близько 70 fps.

Avatar: Frontiers of Pandora з AMD Ryzen 7 7800X3D в 4K при ультра-налаштуваннях: близько 60 fps.

Avatar: Frontiers of Pandora з AMD Ryzen 7 7800X3D в 4K при ультра-налаштуваннях та з DLSS: близько 90 fps.

Avatar: Frontiers of Pandora з AMD Ryzen 7 7800X3D в 4K при ультра-налаштуваннях та з FSR: близько 100 fps.

Intel Core i9-14900K підходить для Avatar’а краще. З Ryzen 7 7800X3D грати має сенс із включеною технологією масштабування зображення.

Intel Core i9-14900K підходить для Avatar’а краще. З Ryzen 7 7800X3D грати має сенс із включеною технологією масштабування зображення.