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Avatar: Frontiers of Pandora протестували на ПК з RTX 4090 в 4K

11.12.2023
Avatar: Frontiers of Pandora

Автор YouTube-каналу Testing Games з’ясував, як Avatar: Frontiers of Pandora працює на ПК з процесорами Intel Core i9-14900K та AMD Ryzen 7 7800X3D з топовою відеокартою GeForce RTX 4090.

Тестовий ПК включає:

  • ОС: Windows 11
  • Материнська плата Intel Core i9-14900K: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming
  • Материнська плата AMD Ryzen 7 7800X3D: MSI MPG X670E CARBON
  • ОЗУ: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000
  • Кулер: MSI MAG CORELIQUID C360
  • Відеокарта: GeForce RTX 4090
  • SSD: два SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 по 1 ТБ
  • Блок живлення: CORSAIR RM850i ​​на 850 Вт

Результати:

  • Avatar: Frontiers of Pandora з Intel Core i9-14900K в 4K при ультра-налаштуваннях: близько 70 fps.
  • Avatar: Frontiers of Pandora з AMD Ryzen 7 7800X3D в 4K при ультра-налаштуваннях: близько 60 fps.
  • Avatar: Frontiers of Pandora з AMD Ryzen 7 7800X3D в 4K при ультра-налаштуваннях та з DLSS: близько 90 fps.
  • Avatar: Frontiers of Pandora з AMD Ryzen 7 7800X3D в 4K при ультра-налаштуваннях та з FSR: близько 100 fps.
  • Intel Core i9-14900K підходить для Avatar’а краще. З Ryzen 7 7800X3D грати має сенс із включеною технологією масштабування зображення.

Intel Core i9-14900K підходить для Avatar’а краще. З Ryzen 7 7800X3D грати має сенс із включеною технологією масштабування зображення. 

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11.12.2023
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