Эту ошибку допускает каждый второй украинец: как НЕ можно заряжать смартфон

Большинство украинцев допускают большую ошибку при зарядке телефона – они держат зарядное устройство в розетке, когда оно не питает телефон. Вы тоже так делаете? А знаете ли вы, что это может стать причиной многих проблем – вплоть до пожара.

Рассказываем почему нельзя держать зарядное устройство в сети без подключения телефона.

В зарядном устройстве есть генератор, который потребляет электроэнергию. Конечно, потребление у него минимальное, но оно есть, поэтому будет увеличивать сумму в платежке

Зарядное устройство нагревается, поэтому его конденсаторы будут изнашиваться, это приведет к сокращению срока эксплуатации зарядки

В случае скачка напряжения зарядный блок может задымиться и выйти из строя или привести к пожару.

А еще, не стоит оставлять зарядку в розетке если в доме есть животные и дети, ведь они могут получить удар током.

Дополнительно хотим рассказать, как правильно пользоваться телефоном в мороз. Часто люди жалуются на “глюки” гаджета на морозе. При низких температурах лучше не доставать смартфон из сумки или кармана. Если же вы будете пользоваться телефоном на ходу, позаботьтесь о теплом чехле. К счастью выбор их достаточно большой.

Если вам нужно осуществить звонок, то старайтесь говорить как можно короче. Звонки, продолжительностью 3-5 минут, не повредят смартфону, по сравнению с часовыми разговорами. Если же вы будете использовать телефон для навигации, то позаботьтесь о теплом чехле и перчатках для себя.

Также старайтесь избегать резких перепадов температур. Если телефон долго находился на холоде, то ему нужно дать немного времени, чтобы согреться. Быстрый переход с мороза в теплое помещение может привести к появлению конденсата внутри смартфона. За это ваш телефон точно не скажет спасибо, более того, он может выйти из строя.