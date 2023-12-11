Windows 12 виходить вже скоро: для роботи потрібен буде спеціальний чіп

Компанія Microsoft готується до випуску нової версії Windows під кодовою назвою Hudson Valley, яка потенційно буде продаватися як Windows 12. Очікується, що це оновлення вийде в другій половині 2024 року і зробить революцію в настільних операційних системах завдяки унікальним функціям штучного інтелекту (ШІ ).

Вже зараз бета-версії Hudson Valley доступні учасникам програми тестування Windows Insider Canary, а випуск RTM-версії заплановано на квітень 2024 року.

Серед ключових функцій Windows 12 – нова оболонка, керована ШІ, а також можливості Copilot AI. Цей помічник призначений для покращення базових функцій системи, таких як пошук, запуск додатків, управління робочими процесами та розуміння контексту. ШІ буде глибоко інтегрований в операційну систему, а для оптимальної продуктивності буде потрібно нове обладнання з NPU (нейронний процесор). Отже, вимоги до апаратного забезпечення комп’ютерів значно зростуть, а на старих комп’ютерах ці функції не будуть доступні.

Крім удосконаленого Copilot AI, Windows 12 отримає функцію генерації шпалер на робочий стіл на базі ШІ, можливості покращення якості зображень, включаючи фото, відео та ігри, режим енергозбереження, що прокачає, і редизайн інтерфейс робочого столу.