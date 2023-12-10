Популярный овощ прыгнул в магазинах в цене в 2,5 раза: украинцам объяснили причины

Всего год назад этот популярный овощ стоил в 2,5 раза меньше. Речь идет о “втором хлебе” украинцев – картофеле.
Уже вторую неделю в Украине стремительно растет стоимость картофеля. По данным ежедневного мониторингового проекта EastFruit, 6 декабря цены на картофель были установлены на уровне 12-16 гривен за килограмм. Это в среднем на 17% больше, чем было в конце прошлой недели.
Такое повышение цен является достаточно типичным для начала зимы. Рост цен объясняется несколькими причинами.
- Сокращение предложений от фермеров, не имеющих специальных условий хранения. Все, кто не имеет возможности создать надлежащие условия для хранения картофеля, уже распродали свои запасы.
- Стабильно высокий спрос на картофель. Несмотря на то, что большинство украинцев делают запасы картофеля с осени, люди активно покупают этот овощ несмотря на сокращение предложения.
- Желание фермеров заработать. Те крупные фермерские хозяйства, которые имеют надлежащие условия для хранения картофеля, пытаются придержать урожай до весны, когда стоимость картофеля будет самой высокой.
- Меньшая урожайность по сравнению с прошлім годом. Весной 2022 украинцы массово сажали картофель. К этому их побудила война. В этом году ситуация стабильная и паника утихла, поэтому многие решили не выращивать картофель, а покупать.
Не картошкой единой
Так происходит не только с картофелем, но и с большинством сезонных овощей. То же самое с морковью, луком, красной свеклой и другими популярными овощами. Фермеры пытаются додержать запасы до конца зимы-весны, когда стоимость максимальная.
Отметим, что сейчас стоимость картофеля в Украине в среднем в 2,5 раза выше, чем год назад. При этом большинство участников рынка не прогнозируют ослабление торговой активности в єтом сегменте в ближайшее время. Более того, фермеры даже не против пересмотреть цены и продолжить их повышение. Все это объясняется очень просто — сохраняется стабильно высокий спрос на качественный картофель.
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