Популярный овощ прыгнул в магазинах в цене в 2,5 раза: украинцам объяснили причины

Всего год назад этот популярный овощ стоил в 2,5 раза меньше. Речь идет о “втором хлебе” украинцев – картофеле.

Уже вторую неделю в Украине стремительно растет стоимость картофеля. По данным ежедневного мониторингового проекта EastFruit, 6 декабря цены на картофель были установлены на уровне 12-16 гривен за килограмм. Это в среднем на 17% больше, чем было в конце прошлой недели.

Такое повышение цен является достаточно типичным для начала зимы. Рост цен объясняется несколькими причинами.

Сокращение предложений от фермеров, не имеющих специальных условий хранения. Все, кто не имеет возможности создать надлежащие условия для хранения картофеля, уже распродали свои запасы. Стабильно высокий спрос на картофель. Несмотря на то, что большинство украинцев делают запасы картофеля с осени, люди активно покупают этот овощ несмотря на сокращение предложения. Желание фермеров заработать. Те крупные фермерские хозяйства, которые имеют надлежащие условия для хранения картофеля, пытаются придержать урожай до весны, когда стоимость картофеля будет самой высокой. Меньшая урожайность по сравнению с прошлім годом. Весной 2022 украинцы массово сажали картофель. К этому их побудила война. В этом году ситуация стабильная и паника утихла, поэтому многие решили не выращивать картофель, а покупать.

Не картошкой единой

Так происходит не только с картофелем, но и с большинством сезонных овощей. То же самое с морковью, луком, красной свеклой и другими популярными овощами. Фермеры пытаются додержать запасы до конца зимы-весны, когда стоимость максимальная.

Отметим, что сейчас стоимость картофеля в Украине в среднем в 2,5 раза выше, чем год назад. При этом большинство участников рынка не прогнозируют ослабление торговой активности в єтом сегменте в ближайшее время. Более того, фермеры даже не против пересмотреть цены и продолжить их повышение. Все это объясняется очень просто — сохраняется стабильно высокий спрос на качественный картофель.