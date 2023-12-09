Добавьте это копеечное средство в воду и растения отблагодарят пышным цветением

Комнатные растения украшают наши дома и дарят хорошее настроение. Зимой, когда все серое и мрачное, цветущий вазон дарит нам маленький праздник. Но как продлить цветение и сделать растение пышнее?

Ответ очень прост — нужно подкормить растение. Некоторые сразу побежит в специализированные магазины, но мы рекомендуем воспользоваться простым и бюджетным средством.

Среди дешевых и эффективных средств для пышного цветения стоит выделить янтарную кислоту. Она защищает растение от инфекций, стимулирует цветение и помогает укрепить корневую систему.

На 5 литров воды достаточно добавить один грамм янтарной кислоты. Хорошо размешайте эту смесь и полейте растение. Причем не только землю в горшке, но и опрыскайте само растение. Конечно, если ваше растение любит принимать душ.

Еще один действенный способ – приготовление удобрения из банановых шкурок. Возьмите 4-5 банановых шкурок, залейте их литром воды и оставьте настаиваться на три дня. После этого процедите смесь и разбавьте до 5 литров воды. Хранить такую жидкость можно в бутылке. Поливайте растения этой смесью хотя бы раз в месяц, и вы заметите результат.

Сомневаетесь в эффективности банановых корок? Не стоит, ведь в кожуре содержится множество питательных веществ – фосфор, калий, азот, кальций и другие. А все это недешевые удобрения. Кстати, для усиления эффекта от бананового раствора, стоит добавить в жидкость несколько капель перекиси водорода.

Конечно, следует учитывать и вид растения. Многие комнатные растения зимой находятся в состоянии покоя, поэтому подкармливать их не стоит. Если их разбудить, они не будут цвести в ближайший год, пока нормально не отдохнут. Поэтому подкормки из банановых корок или янтарной кислоты подойдут растениям, для которых естественно цвести зимой, это фиалки, рождественник, антуриум и другие.