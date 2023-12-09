Відстрочку від мобілізації можуть анулювати у будь-який момент: названо причини

Навіть повністю здорові, та за всіма пунктами військовозобов’язані чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації на певний період. Деякі типи відстрочок даються лише на кілька місяців, наприклад, броня від підприємства. Інші на рік, наприклад, у зв’язку з отриманням другої вищої освіти або магістратури.

Загалом на відстрочку мають право й батьки трьох та більше неповнолітніх дітей, особи з інвалідністю та статусом (тимчасово непридатний до служби). Чоловіки, які доглядають хворих близьких родичів, які не можуть обійтися без сторонньої допомоги, або ж мають інвалідність.

Також, відстрочку мають працівники правоохоронних органів, науково-педагогічні працівники, які працюють мінімум на 0,75% ставки та особи, чиї близькі родичі загинули під час бойових дій. Однак кожна з цих категорій можна в будь-який момент втратити свою відстрочку, або ж її можуть просто анулювати.

Чому відстрочка може стати не дійсною?

“Відстрочка від призову на період мобілізації може бути не лише надана, але й в певних випадках анульована“, – кажуть юристи.

Цей момент регулюється відповідним законопроєктом. Отож, мобілізувати особу можуть якщо:

Закінчився термін дії відстрочки (броні, навчання тощо). Підприємство, яке надавало працівникам бронювання припинило свою діяльність, або ж більше не відповідає вимогам, які потрібно виконувати, щоб мати право бронювати робітників. Це розмір сплачуваних податків, доходу компанії тощо. Звільнення заброньованого працівника з установи, яка надавала йому бронювання. Якщо мова про багатодітного батька, то його відстрочка стає не дійсною, як тільки один з дітей досягає повноліття.

Також є чимало пунктів, які стосуються осіб, що доглядають за близькими з інвалідністю. Якщо в родині є не військовозобов’язані особи, які могли б виконувати цю функцію, ці обов’язки будуть перекладені на них. Військовозобов’язаний в такому випадку втратить свою відстрочку. Наразі також вирішується питання з особами, які отримують другу вищу освіту. Можливо на законодавчому рівні буде прийнято рішення, що це не є підставою для отримання відстрочки. При чому це не стосується тих, хто отримує першу вищу освіту.