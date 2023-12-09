Суммы в платежках уменьшатся на 20%: украинцам рассказали, что для этого нужно

Зимой суммы в платежках растут в разы, особенно это касается счетов за отопление. В “Нафтогазе” подсказали, как сэкономить на платежках не уменьшая температуру в доме.

Специалисты “Нафтогаза” утверждают, что сэкономить 20% тепла и сократить суммы в платежках на 20% поможет установка теплоотражающего экрана за батареей.

Как отмечают в “Нафтогазе” с простой и доступный способ уменьшить теплопотери в доме – наклеить экран, отражающий тепло, за батареей. Это увеличит теплоотдачу на 20% и повысит температуру в доме в среднем на 1-2 градуса. Секрет в том, что батареи излучают тепло равномерно в помещение и во внешнюю стену на улицу. Фольгированный экран поможет уменьшить потери тепла.

Обратите внимание, что шторы, мебель и другие предметы, которые перекрывают батареи, тоже снижают эффективность отопления. То же касается и пыли и грязи на поверхности радиаторов.

Как сэкономить электроэнергию

Также украинцы могут установить счетчик на две или три зоны. Таким образом можно существенно сэкономить, ведь:

с 23:00 до 7:00 стоимость электричества умножают на коэффициент 0,4;

утром и вечером – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 умножают на коэффициент 1,5%;

с 7:00 до 8%:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1.

Но обратите внимание, что в пиковые часы нагрузки придется платить не 2,64 гривны за кВт, а 3.96 гривны. Такой вариант не подойдет тем, кто потребляет электроэнергию именно в это время.

Чаще всего украинцы выбирают не трехзонные, а двухзонные счетчики. В таком случае ночной тариф действует с 23:00 до 7:00. Стоимость света ночью составляет 1,32 гривны за кВт. С 7 утра до одиннадцати вечера стоимость электричества будет стандартной – 2,64 гривны за кВт.

Это довольно существенная экономия, ведь если перенести работу энергоемких приборов на ночь, то сумма в платежке может уменьшиться на треть.