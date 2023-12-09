Суми в платіжках зменшаться на 20%: українцям розповіли, що для цього потрібно

Взимку суми в платіжках зростають в рази, особливо це стосується рахунків за опалення. В “Нафтогазі” підказали, як заощадити на платіжках не зменшуючи температуру в будинку.

Фахівці “Нафтогазу” стверджують, що заощадити 20% тепла та скоротити суми в платіжках на 20% допоможе встановлення тепловідбиваючого екрану за батареєю.

Як зазначають в “Нафтогазі” з простий та доступний спосіб зменшити тепловтрати в будинку — наклеїти екран, що відбиває тепло, за батареєю. Це збільшить тепловіддачу на 20% та підвищить температуру в будинку в середньому на 1-2 градуси. Секрет в тому, що батареї випромінюють тепло рівномірно у приміщення та у зовнішню стіну на вулицю. Фольгований екран допоможе зменшити втрати тепла.

Зверніть увагу, що штори, меблі та інші предмети, які перекривають батареї, теж знижують ефективність опалення. Те саме стосується і пилу та бруду на поверхні радіаторів.

Як заощадити електроенергію

Також українці можуть встановити лічильник на дві або три зони. Таким чином можна суттєво зекономити, адже:

з 23:00 до 7:00 вартість електрики множать на коефіцієнт 0,4;

вранці та ввечері — з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 множать на коефіцієнт 1,5%;

з 7:00 до 8%:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 — коефіцієнт 1.

Але зверніть увагу, що в пікові години навантаження доведеться платити не 2,64 гривні за кВт, а 3.96 гривні. Такий варіант не підійде тим, хто споживає електроенергію саме в цей час.

Частіше всього українці обирають не тризонні, а двозонні лічильники. В такому разі нічний тариф діє з 23:00 до 7:00. Вартість світла вночі складає 1,32 гривні за кВт. З 7 ранку до одинадцятої вечора вартість електрики буде стандартною — 2,64 гривні за кВт.

Це досить суттєва економія, адже якщо перенести роботу енергоємних приладів на ніч, то сума в платіжці може зменшитися на третину.