НБУ презентовал новые гривны, которые вскоре появятся в обращении

Шестого декабря в Украине праздновали День Вооруженных Сил и в честь этого праздника Национальный Банк Украины представил новые гривны номиналом 10 гривен, которые вскоре появится в обращении. Эта монета памятна и называется “Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины”. Данная монета является продолжением серии монет ВСУ и, собственно, им и посвящена. Презентацию провели глава НБУ Андрей Пышный и Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Что известно о новой монете?

Известны следующие факты:

Монета изготовлена из цинкового сплава и имеет никелевое покрытие. Ее масса – 6,4 г, а диаметр 23,5 мм. Тираж – 10 миллионов единиц. Из них 500 000 будут продаваться в сувенирной упаковке. Гурт монеты рифленый. Дизайнером монеты выступила Татьяна Балута, а скульптором Владимир Демьяненко.

Дизайн аверса и реверса имеют некоторые особенности. Для примера на реверсе по центру изображена эмблема Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Что касается аверса, то есть лицевой части монеты, то здесь он идентичен тому образцу, который был выпущен в обращение 2018 году.

В НБУ отмечают, что все памятные монеты, в том числе и эта действительны для расчета в любых учреждениях Украины. Постепенно все 10 миллионов будут выпущены в обращение. Однако не будут забывать и о сувенирной составляющей.

Некоторые монеты будут сформированы в специальные ролики, куда будет входить 25 памятных монет, посвященных Вооруженным Силам Украины. Ролики будут упакованы в специальную бумагу с определенными логотипами и эмблемами. Ожидается, что таких роликов будет выпущено 20 тысяч единиц. Сколько они будут стоить, пока неизвестно. Также, накануне НБУ выпустил монету под названием “Страна супергероев”, которую посвятил волонтерам.