НБУ презентував нові гривні, які невдовзі з’являться в обігу

Шостого грудня в Україні святкували День Збройних Сил і в честь цього свята Національний Банк України презентував нові гривні номіналом 10 гривень, які невдовзі з’явиться в обігу. Ця монета є пам’ятною та має назву “Командування об’єднаних сил Збройних Сил України”. Дана монета є продовження серії монет ЗСУ та власне їм і присвячена. Презентацію провели Голова НБУ Андрій Пишний та Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Що відомо про нову монету?

Наразі відомо наступні факти:

Монета виготовлена з цинкового сплаву та має нікелеве покриття. Її маса — 6,4 г, а діаметр 23,5 мм. Тираж — 10 мільйонів одиниць. З них 500 000 продаватимуться у сувенірному пакуванні. Гурт монети рифлений. Дизайнером монети виступила Тетяна Балута, а скульптором Володимир Дем’яненко.

Дизайн аверсу та реверсу мають певні особливості. Для прикладу на реверсі по центру зображено емблему Командування об’єднаних сил Збройних Сил України. Щодо аверсу, тобто лицьової частини монети, то тут він ідентичний з тим зразком, що був випущений в обіг 2018 році.

В НБУ наголошують, що всі пам’ятні монети в тому числі й ця є дійсними для розрахунку у будь-яких установах України. Поступово всі 10 мільйонів буде випущено в обіг. Однак не забуватимуть й про сувенірну складову.

Деяка частина монет буде сформована у спеціальні ролики, куди входитиме 25 пам’ятних монет присвячених Збройним Силам України. Ролики будуть запаковані у спеціальний папір з певними логотипами та емблемами. Очікується, що таких роликів випустять 20 тисяч одиниць. Скільки вони коштуватимуть поки невідомо. Також, напередодні НБУ випустив монету під назвою “Країна супергероїв”, яку присвятив волонтерам.