Эксперты рассказали, почему холодильник не место для магнитов: снять их следует немедленно

Львиная доля людей обожают цеплять на холодильник разнообразные магниты. Это сувениры из путешествий, или что сегодня особенно модно — собственные фотографии, распечатанные на небольших магнитах. Некоторые доходят до того, что увешивают магнитами абсолютно весь холодильник и считают, что в этом нет ничего плохого. На самом деле, от двух или трех магнитов действительно ничего не случится. Однако большее их количество может привести к поломке техники.

Что может случиться?

Есть несколько проблем, которые могут спровоцировать магниты, прикрепленные на холодильник.

Большое их количество образует магнитное поле, которое может вывести из строя стимуляторы. Если вы прикрепляете к холодильнику неодимовые магниты, то готовьтесь к тому, что может выйти из строя электричество, имеющееся в данной бытовой технике. Несут магниты опасность и для тех семей, у которых есть маленькие дети. Малыши очень любознательны и начав ходить, могут попытаться достать магнит, а он в свою очередь может упасть им на лицо или голову и наделать беды.

Также тяжелые и большие магниты могут повредить внешний вид холодильника. Поцарапать его, образовать потертости и т.д.

Что еще может испортить ваш холодильник?

Есть много причин по которым холодильник может испортиться, или же работать, но портиться, причем быстро, будут продукты, что в нем находятся. Вот несколько интересных фактов, которые следует знать каждому:

В холодильник нельзя помещать теплую пищу или кастрюлю, которая еще не до конца остыла. На дверце холодильника не стоит размещать яйца или молочку, хотя очень часто как раз на дверце есть специальный отсек для яиц. Дело в том, что открывая дверцу вы подвергаете яйца и молочку регулярному и резкому перепаду температур, чего они не любят. Овощи и фрукты нельзя хранить в одном отсеке, иначе они будут скорее портиться.

Также в холодильник не рекомендуется помещать мокрые продукты, например зелень, те же фрукты и т.д.