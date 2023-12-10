Эксперты рассказали, почему холодильник не место для магнитов: снять их следует немедленно

Львиная доля людей обожают цеплять на холодильник разнообразные магниты. Это сувениры из путешествий, или что сегодня особенно модно — собственные фотографии, распечатанные на небольших магнитах. Некоторые доходят до того, что увешивают магнитами абсолютно весь холодильник и считают, что в этом нет ничего плохого. На самом деле, от двух или трех магнитов действительно ничего не случится. Однако большее их количество может привести к поломке техники.
Что может случиться?
Есть несколько проблем, которые могут спровоцировать магниты, прикрепленные на холодильник.
- Большое их количество образует магнитное поле, которое может вывести из строя стимуляторы.
- Если вы прикрепляете к холодильнику неодимовые магниты, то готовьтесь к тому, что может выйти из строя электричество, имеющееся в данной бытовой технике.
- Несут магниты опасность и для тех семей, у которых есть маленькие дети. Малыши очень любознательны и начав ходить, могут попытаться достать магнит, а он в свою очередь может упасть им на лицо или голову и наделать беды.
Также тяжелые и большие магниты могут повредить внешний вид холодильника. Поцарапать его, образовать потертости и т.д.
Что еще может испортить ваш холодильник?
Есть много причин по которым холодильник может испортиться, или же работать, но портиться, причем быстро, будут продукты, что в нем находятся. Вот несколько интересных фактов, которые следует знать каждому:
- В холодильник нельзя помещать теплую пищу или кастрюлю, которая еще не до конца остыла.
- На дверце холодильника не стоит размещать яйца или молочку, хотя очень часто как раз на дверце есть специальный отсек для яиц. Дело в том, что открывая дверцу вы подвергаете яйца и молочку регулярному и резкому перепаду температур, чего они не любят.
- Овощи и фрукты нельзя хранить в одном отсеке, иначе они будут скорее портиться.
Также в холодильник не рекомендуется помещать мокрые продукты, например зелень, те же фрукты и т.д.
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