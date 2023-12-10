Українцям розповіли, чому холодильник не місце для магнітів: зняти їх слід негайно

Левова частка людей обожнюють чіпляти на холодильник різноманітні магніти. Це сувеніри з подорожей, чи що сьогодні особливо модно — власні фотографії, роздруковані на невеликих магнітах. Дехто доходить до того, що обвішує магнітами абсолютно весь холодильник та вважає, що в цьому немає нічого поганого. Насправді від двох чи трьох магнітів дійсно нічого не трапиться. Однак більша їх кількість може призвести до поломки техніки.

Що може трапитися?

Є кілька проблем, які можуть спровокувати магніти прикріплені на холодильник.

Велика їх кількість утворює магнітне поле, яке може вивести з ладу стимулятори. Якщо ви прикріплюєте на холодильник неодимові магніти, то готуйтесь до того, що може вийти з ладу електрика, яка є у даній побутовій техніці. Несуть магніти небезпеку й для тих родин у котрих є малі діти. Малюки дуже допитливі і почавши ходити, можуть спробувати дістати магніт, а він своєю чергою може впасти їм на обличчя чи голову та наробити лиха.

Зрештою, важкі й великі магніти можуть пошкодити зовнішній вигляд холодильника. Подряпати його, утворити потертості тощо.

Що ще може зіпсувати ваш холодильник?

Є багато причин через які холодильник може зіпсуватися, або ж працювати, але псуватися, причому швидко, будуть продукти, які в ньому знаходяться. Ось, кілька цікавих фактів, які варто знати кожному:

В холодильник не можна поміщати теплу їжу, чи каструлю, яка ще не до кінця охолола. На дверцятах холодильника не варто розміщувати яйця чи молочку, хоча дуже часто якраз на дверцятах є спеціальний відсік для яєць. Річ у тому, що відкриваючи дверцята ви піддаєте яйця і молочку регулярному та різкому перепаду температур, чого вони не люблять. Овочі та фрукти не можна зберігати в одному відсіку, інакше вони швидше псуватимуться.

Також у холодильник не рекомендується поміщати мокрі продукти, наприклад, зелень, ті ж фрукти тощо.