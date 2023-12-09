В 2024 году многим уменьшат размер пенсии: заработает новая бальная реформа

Последние несколько месяцев только и речи о том, что в 2024 году увеличится как размер минимальной зарплаты, так и размер пенсии. Это должно произойти в рамках мартовской индексации, однако некоторые повышения должны наблюдаться уже в первый-второй месяц нового года. Однако на днях была озвучена совершенно противоположная информация. Оказывается, пенсии вырастут не всем, а у некоторых они наоборот снизятся. Все из-за реформы солидарной пенсии, которая заработает уже в 2024 году.

Утратят часть пенсии те у кого она выше средней

Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа. Она заявила, что пенсионные выплаты нужно хотя бы минимально уравнивать, ведь львиная доля украинцев имеют выплату, равную трем тысячам гривен, а то и меньше. В то время как у чиновников и депутатов эта сумма в несколько раз выше.

“То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Солидарная пенсионная система была более справедливой”, – сказала депутат.

При том, как все это будет происходить, пока не известно. По каким алгоритмам пенсии будут уменьшать и увеличивать в рамках этой реформы тоже нет информации. Понятно, что система начисления выплат будет бальной.

В свою очередь, министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что пенсия будет перечислена всем вышедшим на заслуженный отдых в течение последних трех лет. Мол, те, кто выходил на пенсию, позже имеют выплаты, которые более или менее равны рыночным. А вот те, кому начисляли выплаты за последние три года, имеют пенсию, рассчитанную по заниженному алгоритму.

Что касается мартовской индексации, то она, как и прогнозировалось ранее, состоится. Это повышение не касается реформы солидарной пенсии.