У 2024 році багатьом зменшать розмір пенсії: запрацює нова бальна реформа

Останні кілька місяців тільки й мови про те, що у 2024 році зросте як розмір мінімальної зарплати, так і розмір пенсії. Це має трапитися в рамках березневої індексації, однак деякі підвищення повинні спостерігатися вже в перший-другий місяць нового року. Проте, днями було озвучено зовсім протилежну інформацію. Виявляється пенсії зростуть не всім, а в декого вони навпаки — знизяться. Все через реформу солідарної пенсії, яка запрацює вже у 2024-му.

Втратять частину пенсії ті в кого вона вище середньої

Про це повідомила народний депутат Роксолана Підласа. Вона заявила, що пенсійні виплати потрібно хоча б мінімально зрівнювати, адже левова частка українців мають виплату, яка дорівнює трьом тисячам гривень, а то і менше. Тоді, як в чиновників та депутатів ця сума в декілька разів вища.

“Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію та отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була справедливішою“, – сказала депутат.

При тому, як все це відбуватиметься поки невідомо. За якими алгоритмами пенсії зменшуватимуть та збільшуватимуть в рамках цієї реформи теж інформації немає. Відомо, що система нарахування виплат буде бальною.

Своєю чергою міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що пенсія буде перерахована всім хто вийшов на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років. Мовляв, ті хто виходив на пенсію пізніше мають виплати, які більш менш дорівнюють ринковим. А от, ті кому нараховували виплати протягом останніх трьох років мають пенсію розраховану за заниженим алгоритмом.

Щодо березневої індексації, то вона, як і прогнозувалось раніше, відбудеться. Це підвищення не стосуватиметься реформи солідарної пенсії.