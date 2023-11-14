Такого не було вже роки: Apple готує революційну ОС для смартфонів

Компанія Apple покладає великі надії на iOS 18, яка буде представлена у 2024 році. Про це у своєму новому інформаційному бюлетені Power On повідомив відомий інсайдер і кореспондент Bloomberg Марк Гурман.

У внутрішніх документах Apple iOS 18 згадується як “амбітний і переконливий” проєкт. Компанія хоче переробити дизайн інтерфейсу, підвищити швидкість її роботи, додати нові опції безпеки та значні функціональні зміни. Зокрема, очікується поява функцій на базі фірмового генеративного штучного інтелекту Apple.

Гурман не розкрив подробиць про майбутню ОС Apple, але наголосив, що вона має стати наймасштабнішим оновленням iOS з 2020 року. Тоді вийшла iOS 14, головною особливістю якої стала поява віджетів, як в Android.

“Перед Apple стоїть непросте завдання в плані ПЗ, заплановане на 2024 рік. Після кількох років мінорних апдейтів iOS наступна версія операційної системи для iPhone і iPad може стати в якомусь сенсі революційною”, – написав Гурман.