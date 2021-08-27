Експерти розповіли, як очистити пам’ять на телефоні Xiaomi

Напевно ви хоча б раз стикалися з ситуацією, коли пам’ять смартфона незрозуміло чому поступово зменшувалася. Здавалося б ніяких «важких» додатків не встановлювали, регулярно користуєтеся стандартним додатком для очищення смартфона, а місця не додається.





Саме з такою ситуацією зіткнувся користувач під ніком u / nameofthedaemon, який створив на форумі «Reddit» пост, в якому він описує проблему появи і довгострокового зберігання кешу стандартної галереї MIUI.

До речі цей запис має рейтинг 92%, що для Reddit досить багато

Якщо коротко, то кожен раз коли ви відкриваєте додаток «Галерея», мініатюри зображень завантажуються в окрему папку. У момент відкриття будь-якого обраного вами знімка, його зображення так само кешуєтся, але вже в іншу папку.

Проблема полягає в тому, що в цих папках може місяцями зберігатися кеш вже видалених фото (як з камери, так і з месенджерів), який не видаляється навіть після використання програми «Очищення». Саме це може стати причиною поступового зменшення пам’яті смартфона. Ось кілька результатів подібного зберігання в телефонах:

Відразу мусимо зауважити, ми не стверджуємо, що у кожного з тих, хто читає цю статтю будуть подібні результати, але перевірити рекомендуємо, так як пам’ять на смартфоні зайвою не буває.

Для того щоб зробити це, вам знадобиться будь-який файловий менеджер з доступом до прихованих файлів і папок (ми покажемо на прикладі MiXplorer). Заходите в додаток і прямуєте в папку «Android» -> data -> com.miui.gallery -> files

Після цього заходите в папку «gallery_disk_cache» і виявляєте потрібні папки: «full_size» і «small_size». Можете виділити їх і подивитися скільки вони займають в пам’яті вашого смартфона, а після цього без роздумів видалити, адже саме в них накопичується кеш зображень, в тому числі і видалених.

Згодом ці папки знову будуть наповнюватися, але ви вже будете в курсі, як їх знайти і що з ними робити. Так само рекомендуємо іноді робити такі дії. Заходьте в основний каталог і пишіть в пошуку слово «cache», після чого отримуєте список всіх файлів і папок які його зберігають.

Все видаляти не потрібно, але деякі знайдені таким способом картинки і різний рекламний спам ми завжди очищуємо. Можете користуватися будь-яким менеджером, що підходить під вимоги.