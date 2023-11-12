В ПФУ анонсировали повышение пенсий: перерасчет произойдет уже через 2 месяца

Пенсии в Украине не повышали в течение всего 2023 года. Все из-за того, что Правительство заморозило и минимальную зарплату и пенсию, ведь в результате войны экономическая ситуация в стране крайне критическая. Но благодаря помощи от международных партнеров и многочисленных грантов, получаемых нашим государством, повышение социальных выплат таки состоится. Правда уже не в этом году, в 2024 году. Однако в самом его начале, то есть уже в январе.

Вырастет большинство выплат

В январе 2024 года минимальная пенсия вырастет с 2093 гривен до 2361 гривны. Максимальная соответственно будет уже на уровне 23 610 гривен. А за сверхурочный стаж будут доплачивать не 20,9 грн, а 23,6 грн. Также в январе вырастет пенсия для лиц, выполнивших все условия по стажу. То есть если лицо, достигшее 60-летия и имеющее 30 лет стажа (для женщин), и 35 лет стажа (для мужчин), то минимальная пенсия таких лиц будет составлять уже не 2680 грн, а 2840 грн.

Кроме этого, будет и ряд других доплат:

Минимум 70% от прожиточного минимума будут доплачивать тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, и в данном случае это военнослужащие. От 20 до 40% от прожиточного минимума могут получить представители ряда профессий: педагоги, ученые, представители отрасли спорта, культуры, госслужащие и т.д. Также доплаты предусматриваются и для тех, кто достиг определенного возрастного рубежа. К примеру, 70, 75 или 80 лет.

В последнем случае речь идет о возрастной доплате, которая начисляется не с начала месяца, а от конкретной даты рождения. То есть люди, которые родились в начале месяца и в конце получат совершенно разные суммы доплаты. А уже со следующего месяца она будет приходить в полном объеме.